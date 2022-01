Ruim 800.000 kijkers zien Genee publiek wegsturen bij VI Vandaag

VI Vandaag liet gisteravond voor het eerst sinds de start van het programma publiek toe. Het was in de studio bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen geen volle bezetting, maar de mannen waren desondanks blij. ,,Het klaterende geluid van het publiek dat er weer bij is”, zei Genee bij de start van het programma. ,,Het is een warm bad.” Johan Derksen en René van der Gijp maakten grappen over het feit dat het publiek halverwege de uitzending moest vertrekken.

Toen het bijna 22.00 uur was, verscheen er op een van de schermen in de studio een aftelklok. ,,Jullie kunnen de jassen weer opzoeken”, grapte Genee nog. Van der Gijp wilde de mensen nog gauw een biertje geven, maar zo ver kwam het niet. Klokslag 22.00 uur stuurde Genee de mensen weg. ,,Wat is dit nou voor regel”, mopperde de presentator nog. Hij riep zijn publiek op de mondkapjes om te doen en afstand te houden toen hij ze wegstuurde.

Twintig minuten

Zodoende moest het publiek dus de studio in Hilversum te verlaten. Dat hield in dat ze slechts een twintig minuten van de meningenshow konden bijwonen. VI Vandaag begint dagelijks om 21.40 uur. Roos Schlikker was aangeschoven bij het vaste trio.



De talkshow M van Margriet van der Linden (593.000 kijkers) verwelkomde ook weer publiek. Een woordvoerder van KRO-NCRV liet eerder weten dat ‘een derde zal worden bezet’. Dat kwam in de praktijk neer op zo’n tien mensen. Ook HLF8, de talkshow van Johnny de Mol (380.000 kijkers), liet weer publiek toe. De Mol plaatste een oproep op zijn instagramaccount: ‘Te gast bij HLF8? Het kan weer gelukkig!’