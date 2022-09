Ruim 968.000 kijkers zien razendsnelle singer-songwriter in aftrap Holland’s Got Talent

Waar veel deelnemers hun auditie repeteren tot in het oneindige, had Collin vlak voor zijn auditie nog geen idee wat hij ging doen. Hij noemt zichzelf ‘de snelste singer-songwriter van Nederland’. ,,Ik heb niks voorbereid, maar ik kan heel snel liedjes bedenken over wat je maar wilt”, vertelt hij. ,,Ik ga straks ter plekke een liedje schrijven en de jury bepaalt waar het over gaat.”

De jury besluit het Collin direct niet makkelijk te maken en geven hem de opdracht om een liedje te zingen over de rode buzzer. Als Collin toch met passie over de rode knop weet te zingen, besluiten ze met een moeilijker onderwerp te komen: bekende gezichten op televisie. Als extra opdracht moet hij deze keer ook nog eens in het Engels zingen.

Als Collin wederom binnen enkele seconden een nummer uit zijn mouw schut, hoeven de juryleden niet lang na te denken of hij door mag naar de volgende ronde. Ze besluiten unaniem dat Collin nog een keer zijn talent mag laten zien. Jury-lid Dan Karaty: ,,Ik ben benieuwd wat er nog gaat komen, want de mogelijkheden zijn volgens mij eindeloos.’’

Nieuwe gezichten

De twaalfde reeks van Holland’s Got Talent kent een aantal nieuwe gezichten. Angela Groothuizen en Paul de Leeuw stopten als jurylid en Ali B moest vertrekken omdat RTL vanwege de beschuldigingen van seksueel wangedrag de samenwerking verbrak. Oud-gediende Dan Karaty kwam terug en Marc-Marie Huijbregts en Edson da Graça werden de nieuwe juryleden. Chantal Janzen keerde wel terug achter de jurydesk.

Humberto Tan werd vervangen als presentator. Jamai Loman en Buddy Vedder presenteren het nieuwe seizoen samen.

