Run op kaarten voor Engelstalige musical Cats in Nederland

De Londense West End productie zal van half december tot en met eind januari exclusief te zien zijn in de RAI in Amsterdam en het Luxor Theater in Rotterdam. Er zullen in totaal slechts 48 shows in Nederland worden gegeven; verlenging is niet mogelijk.

Het was vorig jaar precies dertig jaar geleden dat Cats in première in Amsterdam ging met onder andere Ruth Jacott in de rol van Grizabella. De laatste keer dat Cats in de Nederlandstalige versie te zien was, was alweer meer dan tien jaar geleden met onder meer Pia Douwes en Anita Meyer.