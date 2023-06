Run op kaartjes Taylor Swift: zo maak je de grootste kans om erbij te zijn

Fans van Taylor Swift zijn door het dolle heen nadat de Amerikaanse superster dinsdag twee concerten in de Johan Cruijff Arena aankondigde. Hoe vergroot je je kansen op concertkaartjes voor de Taylor Swift | The Eras Tour?

Een besloten ticketverkoop: hoe werkt dat?

Taylor Swift wil graag dat haar Swifties de grootste kans maken om bij haar shows op 5 en 6 juli te zijn. Ze koos daarom voor een besloten ticketverkoop via Ticketmaster. Via een registratieformulier van Ticketmaster wordt gevraagd naar je naam, postcode, e-mail en telefoonnummer. Vervolgens ontvang je een bevestiging van die registratie in je mail. De registratie sluit vrijdag om 23.59 uur.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Ticketmaster verifieert jouw registratie. Meerdere keren registreren, heeft dus geen zin. Na authenticatie krijgt een beperkt aantal fans toegang tot de ticketverkoop en worden anderen op de wachtlijst geplaatst. Dat nieuws wordt door Ticketmaster gedeeld in een e-mail die op 5 juli wordt verstuurd. De gelukkigen met een aankooplink, ontvangen op 12 juli ook een toegangscode via sms. Daarmee mag je door naar de ticketverkoop. Die start op 12 juli om 14.00 uur.

Ben ik met een aankooplink binnen?

Nee. Het ontvangen van een aankooplink en code is geen garantie voor tickets. Zorg in ieder geval dat je klaar zit vóór 14.00 uur, want: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Tip: log van tevoren in op je Ticketmaster-account. Zorg er ook voor dat je een geldige creditcard met bijgewerkte factuurgegevens bij de hand hebt om af te rekenen.

Wordt er een wachtrij verwacht?

Ja. Een besloten kaartverkoop sluit geen lange wachttijd uit. Na het invoeren van je toegangscode, kan het zijn dat je langer dan normaal moet wachten op het zoeken naar tickets. Ticketmaster raadt aan om de pagina niet te vernieuwen en geduld te hebben.

Hoeveel tickets kan ik bestellen?

Je mag de ticketlimiet van vier niet overschrijden. Bij elke transactie kan slechts één code worden verwerkt.

Wat gebeurt er als ik op de wachtrij sta?

Ontvang je geen aankooplink en toegangscode: niet getreurd. Je kan van de wachtlijst worden gehaald. Is dit het geval, dan ontvang je twee sms’jes met daarin een link naar de ticketverkoop en een toegangscode. Van de wachtlijst afkomen, is geen garantie op een kaartje.

