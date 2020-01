Russell Crowe kaart heftige toestand Australië aan na Golden Globe-winst

Schiffma­cher niet op afscheid Jules Deelder door te late rouwpost: ‘Hoe herstel je dit?’

5 januari Henk Schiffmacher is zwaar teleurgesteld in PostNL. De tattookoning miste de besloten dienst voor de overleden Jules Deelder, omdat hij dacht dat hij niet uitgenodigd was. Gisteren viel alsnog de brief op de mat bij Schiffmacher. ,,Als je op 4 januari post krijgt, die verstuurd is op 23 december, dan is dat bitter!”