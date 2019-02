Russen weer met Sergey Lazarev naar Eurovisie Songfestival

videoRusland gaat naar het Eurovisie Songfestival in Israël met een oude bekende: Sergey Lazarev (35) doet opnieuw mee. Hij was in 2016, het jaar van Douwe Bob met Slow Down , in Zweden één van de topfavorieten met You Are The Only One . De zanger, die destijds een futuristische 3D-act had, werd uiteindelijk derde achter Jamala uit Oekraïne en Dami Im uit Australië.

Michael Rice vertegenwoordigt in mei Groot-Brittannië. De 21-jarige zanger kreeg vrijdagavond met het liedje Bigger Than Us de voorkeur van de Britse tv-kijkers. Rice moet in Tel Aviv het Verenigd Koninkrijk, één van de grote vijf, na een reeks teleurstellende resultaten weer aan een toppositie helpen.

In de afgelopen twintig jaar wist een Britse inzending maar twee keer de top tien te halen, in 2002 en 2009. Vorig jaar kwam zangeres SuRie niet verder dan de 24e plaats in de finale. Michael Rice won eerder in eigen land de BBC-talentenjacht All Together Now en deed in 2014 mee met X-Factor.

Ook Australië heeft songfestivalinzending rond. Kate Miller Heidke is de Australische inzending voor het komende Eurovisiesongfestival in Israël. De 37-jarige zangeres wonde nationale voorronde met het liedje Zero Gravity. Het was voor het eerst dat Australië op die manier een inzending koos. De afgelopen vier jaar werd de act intern gekozen.

Australië doet voor de vijfde keer mee aan het songfestival. Oorspronkelijk zou het land alleen in 2015 meedoen, tijdens de zestigste editie van het liedjesfestijn. De European Broadcast Union (EBU) gaf Australië echter toestemming om ook in de jaren daarna van de partij te zijn. Het songfestival is ‘down under’ razend populair.

De komende weken worden langzaamaan alle deelnemers en hun liedjes voor het aanstaande Songfestival bekend. Namens Nederland doet Duncan Laurence mee. Hij presenteert zijn inzending op 7 maart.

Duncan Laurence zingt op donderdag 16 mei in de tweede halve finale om een plek in de eindstrijd van het Eurovisie Songfestival. Van de 18 landen moet Laurence bij de beste 10 eindigen om zich in Tel Aviv voor de finale van twee dagen later te kwalificeren.

Omdat er pas enkele landen hun liedje voor het festival hebben gekozen, is lastig te zeggen of de loting gunstig is of niet. Wel is duidelijk dat in de semi-finale van Laurence traditioneel sterke landen als Zweden, Rusland, Azerbeidzjan en Roemenië zitten. Stemvriend België zingt in de andere halve finale. Pluspunt is dat Nederland het tweede deel van de halve finale lootte. Landen uit dat deel maken procentueel iets betere kans dan die uit de eerste helft.

Volledig scherm Sergey Lazarev © YouTube

