Rutger Bregman wint NS Publieksprijs met De meeste mensen deugen

Mattie Valk in quarantai­ne vanwege corona

16 november Qmusic-dj Mattie Valk maakt zijn ochtendshow met Marieke Elsinga tijdelijk op afstand, vanuit zijn appartement in Rotterdam. Valk is in aanraking geweest met iemand die daarna positief is getest op corona en moet daarom tien dagen in quarantaine verblijven.