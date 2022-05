Rutger Castricum maakte mij op één avond zowel blij als verdrietig

Abba op z'n Grieks in nieuwe show in Rotterdam

Liefhebbers van Abba én lekker eten kunnen vanaf volgend theaterseizoen terecht in Rotterdam. De dinnershow Mamma Mia! The Party draait dan in een speciaal theater in de Schiecentrale. Het idee kwam van Abba-lid Björn Ulvaeus, die zijn inspiratie vond op een Grieks eiland.

