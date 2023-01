Ruth Jacott, Tino Martin en Jan Smit dit jaar op Amsterdamse Zomer-concert

Tijdens dit drie uur durende muzikale zomerfeest zullen artiesten van eigen bodem optreden. Volgens de organisatie komt er ook een mysteryguest. ,,We kunnen niet wachten om opnieuw toffe artiesten bij elkaar te brengen en de ultieme zomerbeleving te creëren”, aldus organisator Nicolette van Dam.

Tijden het concert kunnen bezoekers ook eten in het Olympische Stadion. Zo zijn er pop-uprestaurants van onder andere Brasserie Van Dam en Ron Gastrobar. Kaarten zijn vanaf 31 januari te koop.

