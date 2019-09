Rutte luistert naar Jan Smit en Kim gaat voor een natuurbad

Zweedse advocaat A$AP Rocky in hoofd en borst geschoten

17:24 Een van de Zweedse advocaten die de Amerikaanse rapper A$AP Rocky vertegenwoordigde in zijn mishandelingszaak is vanochtend neergeschoten. Henrik Olsson Lilja verliet zijn appartement in Stockholm toen hij op straat in zijn hoofd en borst werd geraakt, melden verschillende Amerikaanse media.