Rutte verlaat uitzending Jinek voortijdig vanwege ontwikkelingen Oekraïne

Tijdens de uitzending haalde Rutte uit naar de Russische president Vladimir Poetin. ,,De man is natuurlijk totaal paranoia. Hij zet de regering van Oekraïne weg als een soort dictatuur, wat het niet is. Het is een democratisch verkozen regering. Het is geen perfect functionerend land, maar wel redelijk normaal. En nu is er de president van Rusland, waar geen persvrijheid is, waar geen burgerlijke vrijheden zijn, die een vredesmissie aankondigt. Ik moet nog kijken wat het betekent.”