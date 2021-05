Ruud de Wild binnenkort weer terug op de radio

VIDEO Opsporing verzocht: Portugese songfesti­val­act op zoek naar oude prostituee uit Amsterdam

11 mei Ze hebben geen idee hoe ze heet, maar een onbekende vrouw uit Amsterdam is de inspiratiebron voor het lied waarmee de Portugese band The Black Mamba optreedt op het Eurovisie Songfestival. ,,We hopen dat ze dit ziet en dat we haar nog een keer kunnen ontmoeten’’, zegt zanger Pedro Tatanka.