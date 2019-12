Ruud de Wild gaat radio maken over en voor daklozen

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld, van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen in 2019. Het Stoelenproject, ‘de meest laagdrempelige’ opvang in Amsterdam, neemt in het najaar en de winter elke avond en nacht 50 mensen onder zijn hoede.



De Wild besloot zijn radioprogramma te wijden aan daklozen, toen hij een aantal maanden geleden voor het eerst van Het Stoelenproject hoorde. ,,De vrijwilligers van deze stichting zijn een voorbeeld van hoe je met je medemens zou moeten omgaan. Ik wil in De Wild in de Middag de luisteraar laten voelen wat een dakloze meemaakt en wat Het Stoelenproject voor hen betekent.”



Ruud de Wild gaat in zijn uitzending niet alleen het gesprek aan met vrijwilligers van de opvang, ook zal hij met een dakloze praten. Daarnaast zullen er reportages te horen zijn, die gemaakt zijn door De Wilds sidekicks Georgina Gulsen en Thijs Maalderink.



De Wild in de Middag live vanuit Het Stoelenproject, donderdag 12 december om 16.00 uur op NPO Radio 2.