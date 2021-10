Ruud de Wild terug op de radio: vanuit het ziekenhuis mét nieuwe gezichten

In maart van dit jaar trad De Wild terug toen hij bekendmaakte aan darmkanker te lijden. Na een herstelperiode van ruim een halfjaar gaat hij maandag weer beginnen vanuit een speciale locatie, het academisch ziekenhuis (VUmc) in Amsterdam. De voorbije maanden nam Eddy Keur de honneurs waar op de middaguren tussen vier en zes. De Wild in de middag is van maandag tot en met donderdag op de radio bij KRO-NCRV te beluisteren. Op vrijdag worden de uren gevuld door Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof (Wout & Frank) namens BNNVara.