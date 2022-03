Ruud de Wild verteller in The Passion

De Wild (52), presentator van De Wild in de middag op NPO Radio 2, groeide op in een streng protestants milieu. Over zijn rol als verteller zegt hij: ,,Het paasverhaal ken ik al sinds mijn jeugd. Het is niet alleen een religieus verhaal, ook maatschappelijk heeft het ons nog veel te zeggen in deze tijd. Als verteller in The Passion wil ik mij net zo onderzoekend opstellen als in mijn podcasts. Ik weet de antwoorden ook niet, maar ik stel me ervoor open. Het thema ‘alles komt goed?!’ is inmiddels mijn levensmotto. Niet alles hoeft altijd desastreus fout te gaan. Het leven is te kort voor gedoe.”