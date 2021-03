Ruud de Wild voorlopig niet op de radio: ‘Ik heb darmkanker’

,,Ik ga je misschien doen laten schrikken", begon De Wild zijn boodschap vanmiddag. ,,Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker. Dat heb ik stil willen houden en dat is me een tijdje gelukt. Er is al een ingreep gedaan. Ik ben er vroeg bij, heb ik gehoord. Helaas blijkt toen niet alles te zijn weggehaald.”



De kanker is in een vroeg stadium ontdekt en niet uitgezaaid. De Wild moet nog een keer geopereerd worden en is daarom de komende tijd niet te horen op de radio. ,,Ik moet daarna een maand of drie revalideren. We zijn er supersnel bij en ik ben gezegend met de beste artsen. Maar het blijft iets engs, het is wel kanker. Ik hoop na de revalidatie weer terug te komen. Jullie zijn nog niet van me af.’’



Radio 2 werd na de bekendmaking van De Wild overspoeld met steunbetuigingen. Normaal gesproken is dj elke werkdag te horen met zijn programma op Radio 2, maar hij zal vanaf morgen vervangen worden door Eddy Keur. Naast zijn radioshow heeft De Wild een succesvolle podcast: 30 minuten Rauw. De radiomaker en tevens schilder heeft een relatie met presentatrice Olcay Gulsen. Samen met haar maakte hij sinds kort ook op vrijdag een radioprogramma. De laatste aflevering daarvan komt te vervallen.



De Wild is de vader van drie kinderen Toy, Johnny en Teddy, die hij kreeg in eerdere relaties.