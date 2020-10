Ryanne: ‘Héél zelden doe ik iets alleen maar voor centen, zoals Ranking the Stars’

Om 8 uur ’s avonds een biertje drinken, oké, maar een nachtelijk interview, nee, dat zag Ryanne van Dorst (36) niet zo zitten. Sinds corona is ze zelf eigenlijk ook niet meer zo’n nachtmens, vertelt ze, in het Rotterdamse café bij haar om de hoek. Van Dorst bestelt een Gember Goud. ,,Eentje dan’’, zegt ze met een brede lach. ,,Afgelopen weekend ben ik 36 geworden, en ik ben daar nu nog – wat is het vandaag, woensdag? – van aan het bij­komen. Maar deze is wel érg lekker. En gebrouwen door vrouwen. Proost!’’