S10 heeft genoten van ‘beste optreden van haar leven’: ‘Alleen teleurgesteld in positie’

Lange tijd mocht S10 hopen op een klassering in de top tien. Bij de jury belandde ze met haar nummer De Diepte uiteindelijk op een achtste plek. Het mooiste moment van de uitslag zat in de staart voor de Nederlandse zangeres. ,,Die twaalf punten van Italië, dat was mooi”, vertelt ze. Het gastland was als laatste aan de beurt om de jurypunten uit te delen en gaf dus de volle mep aan Nederland.



Bij de televoters, die massaal voor Oekraïne kozen, eindigde ze ‘slechts’ op de veertiende plek. ,,Of ik daar teleurgesteld over ben? Dat kon ik niet echt inschatten, wat dat zou zijn”, zegt ze bij haar hotel vlak na de finale. Ze gaat nu eerst een biertje drinken. ,,Dat is alweer even geleden.”



S10 kijkt heel positief terug op haar tijd in Turijn. ,,Ik heb het zo naar mijn zin gehad. Ik heb het beste optreden in mijn leven gedaan. Ik ben een beetje teleurgesteld over de positie, maar het was geweldig. Ik heb de beste week van mijn leven gehad.”