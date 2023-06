S10 in Boerderij van Dorst emotioneel over tijd in psychiatrie: ‘Heb de allerergste dingen gezien’

S10 is voor het eerst open geweest over haar vervelende tijd in de psychiatrie. Aan Raven van Dorst vertelt ze in het programma Boerderij van Dorst dat ze meerdere keren werd opgenomen, maar dat dat niet de juiste weg voor haar was: ,,Ik heb daar echt de allerergste dingen gezien.’’

Als Raven van Dorst en Stien den Hollander, zoals S10 echt heet, het over haar toekomstbeeld hebben, geeft de zangeres aan dat ze het als kind al moeilijk vond om naar de toekomst te kijken. ,,Ik kon me vroeger niet voorstellen dat het beter zou worden, het leven. Ik vond het wel uitzichtloos’’, vertelt ze. S10 had te kampen met depressies en psychoses.

,,We woonden in een klein dorpje met altijd dezelfde mensen’’, legt Den Hollander uit. ,,We zijn toen verhuisd want mijn moeder kreeg een hele leuke vriend.’’ Vanaf dat moment moest het gezin vaak verhuizen en woonde ze niet lang op één plek. ,,Ik raakte eigenlijk overspannen van alle nieuwe situaties waarin ik mij een houding moest geven’’, vertelt ze aan Van Dorst. Dat vond ik te moeilijk. Dat vond ik te veel.’’

In de war

Vooral in de winter ging het vaak niet goed met de zangeres, dan werd ze depressief. ,,Dan werd ik gewoon helemaal wild. Ja, dat weet ik niet zo goed meer. Dan moest ik worden opgenomen.’’ Bij de GGZ konden ze geen diagnose voor S10 vinden. ,,En toen hebben ze mij op heel jonge leeftijd, ik denk op mijn 14e, drie weken naar een gesloten afdeling gedaan in Amsterdam. Dat is de crisisafdeling’’, vertelt ze. ,,Daar heb ik echt de allerergste dingen gezien. Allemaal kinderen die heel erg in de war zijn.’’

Volgens de zangeres is dat achteraf niet goed voor haar geweest. Als ik dat niet had gezien op die leeftijd, dan was ik denk ik niet zo vaak opgenomen geweest.’’ Uiteindelijk krijgt Den Hollander de verkeerde diagnose. ,,Autisme, waardoor ik ook niet meer naar het normale onderwijs mocht, maar naar speciaal onderwijs moest. En dat werd toen mijn wereld. De wereld van de psychiatrie.’’ Ze zangeres heeft ook een keer in de isoleercel gezeten. ,,Toen heeft mijn moeder al die uren voor de deur gestaan en op de ramen gebonkt.’’

Geen grip

S10 vertelt dat ze ook zware medicatie toegediend heeft gekregen, maar dat ook dat haar niet hielp. ,,Uiteindelijk ben ik gestopt met de medicijnen. Want ik voelde ook wel dat het niet helemaal in mij zat. Dat ik dacht: het is ook iets buiten mij om, dat dit zo gebeurt.’’ De zangeres krijgt tranen in haar ogen als ze terugblikt op deze periode. ,,Ik ben eigenlijk niet psychisch niet goed’’, concludeert ze, terwijl ook Raven een traantje wegpinkt. ,,Dat weet ik eigenlijk zeker. Nu ook niet en toen eigenlijk ook niet. Er gebeurt gewoon veel in het leven en daar heb je geen grip op. Dat is het geweest.’’

Inmiddels gaat het goed met de zangeres. Ze heeft er nu voor gekozen om niet meer terug te willen gaan naar dat dieptepunt. ,,En dat lukt heel goed.’’

