S10 moest met noodgrepen worden opgelapt voor finale songfestival: ‘Zag er erg tegenop’

Het was afgelopen mei voor de kijkers thuis al zenuwslopend. Na de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn begonnen de presentatoren tien landen op te noemen die door waren naar de finale. Negen landen verder was ‘the Netherlands’ nog steeds niet voorgelezen. Als allerlaatste hoorde S10 dat ze vier dagen later in de finale zou staan.

Thuis was de spanning na een beetje zappen ongetwijfeld wel weg, maar in Italië niet. De druk van de halve finale gaf Stien den Hollander (22), zoals de artiest echt heet, een ‘tik’. ,,Mijn lijf ging op slot. Met massages en allerlei wonderdrankjes ben ik opgelapt voor de finale. Daar zag ik erg tegenop’’, vertelt ze vandaag in NRC.

Quote Na de uitslag was het sprookje in de tv-studio – póéf, als Assepoes­ter – meteen voorbij S10

S10 noemt haar avontuur zeven maanden later ‘een grote belevenis’. Misschien iets te groot, zeker om er echt van te genieten. ,,Omdat het voor een artiest toch niet zo fijn is dat je met je liedje onderdeel bent van zo’n hele grote machine’’, aldus de zangeres. Ze voelde zich een klein schakeltje. ,,Het gaat niet om jou, maar om al die landen tegelijk. Backstage volg je een route van kleurtjes richting het podium.’’

Ze vond het lastig om alles in haar eentje te dragen. ,,Je staat in zo’n megaproductie alsmaar aan. Een filmpje hier, een foto daar. Altijd beschikbaar zijn. Ik vond het moeilijk focussen.’’ S10 werd met De diepte uiteindelijk elfde. ,,In de finale was ik liever beter geweest, maar het ging niet anders’’, bekent ze.

Het was een droom om mee te doen, maar heel romantisch verliep die niet. ,,Na de uitslag, Oekraïne won natuurlijk, was het sprookje in de tv-studio – póéf, als Assepoester – meteen voorbij. TL-lichten aan. Dáág. Hup, richting vliegveld.’’

Ultiem verheugen

S10 wist van tevoren ook wel dat het mediacircus lang niet alleen om muziek draait. Waarom dan toch meedoen? ,,Uiteindelijk is het wel muziek, waar ik nooit bang voor ben’’, zei ze in Mezza, het magazine van deze site. ,,Ik wil altijd iets hebben om naartoe te leven en dit was het ultieme verheugen. Elke stap was nieuw: de bekendmaking van mijn deelname, het opnemen van de clip, die twee weken in Turijn...’’

De angst was er ook al vóór de halve finale, zei ze. ,,Er was één moment, vlak voor de halve finale, dat ik in de kleedkamer werd overvallen door angst. Dat ik even niet meer wilde, bang dat het niet goed zou gaan. Maar in mijn eentje kreeg ik dat onder controle, het lukte me om die angst daar achter te laten. Dat gaf me zoveel kracht en vertrouwen, daar ben ik trots op.’’

Qua carrière kan S10 terugkijken op een droomjaar. Haar songfestivallied De diepte was één van de grootste hits van 2022 en kwam alleen al op 1 in de Top 40 en de Single Top 100. In de Top 2000 van dit jaar komt het nummer binnen op 1391, de clip is inmiddels ruim 6,2 miljoen keer bekeken. Zonder gezicht, een duet met haar goede vriendin Froukje, werd onlangs uitgeroepen tot de Song van het jaar bij muziekprogramma 3voor12.

