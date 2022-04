S10 scoort nu al: in top 3 meest gestreamde nummers van Songfestival

Haar deelname aan het Eurovisie Songfestival lijkt nu al een groot succes voor S10. Ze heeft een enorme hit te pakken met het nummer De Diepte , waarmee ze op dit moment de tweede plek in de Nederlandse Top 40 bezet. Op Spotify gaan haar streamingcijfers ook door het dak heen. Alleen haar single Adem je in werd meer gestreamd op het platform dan De Diepte.

Ook met het oog op de concurrentie op het songfestival doet S10 goede zaken. Slechts twee inzendingen voor het liedjesfestijn in Turijn zijn meer gestreamd. Brividi van de Italiaanse ster Mahmood en Blanco is al een slordige 67 miljoen keer afgespeeld op Spotify en lijkt daarmee niet te evenaren. Cornelia Jakobs, die dit jaar voor Zweden mee doet, werd met haar nummer Hold me closer al ruim 10 miljoen keer gestreamd.



Oekraïne is nog altijd de favoriet bij de bookmakers voor de winst op het songfestival. De groep Kalush Orchestra wordt met hun nummer Stefania (3,6 miljoen keer) een stuk minder afgespeeld op Spotify. Chanel, die meedoet voor Spanje, volgt op een vierde plek achter S10. Haar nummer SloMo is zo'n 7,5 miljoen keer gestreamd.