S10 werkt aan haar derde album en Armin is klaar voor zijn shows

Petitie om Heard uit Aquaman 2 te halen 4,5 miljoen keer getekend

De petitie om Amber Heard uit de film Aquaman 2 te krijgen is inmiddels bijna 4,5 miljoen keer getekend. Door de rechtszaak tussen de actrice en haar ex Johnny Depp is het aantal ondertekeningen de afgelopen tijd flink toegenomen.

2 juni