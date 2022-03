S10 wil vooral emotie overbrengen met haar nummer: ‘En dat kan al met een simpele melodie’

Daar waar iedereen online al zijn oordeel heeft geveld over het nummer, heeft S10 donderdagmiddag nog niet veel meegekregen van de reacties op De Diepte. Ze is vooral blij dat ze haar nummer eindelijk aan iedereen kan laten horen. ,,Ik ben hartstikke trots.”

,,Ik zit nog zo in die bubbel van de bekendmaking dat ik nog helemaal niet toe ben aan de reacties van anderen’’, vertelt S10. Als de 21-jarige zangeres rustig alleen thuis zit zal ze alle reacties eens lezen. ,,Of niet’’, zegt ze. ,,Ik ben hartstikke trots op mijn nummer, dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat anderen ervan vinden.’’

Zo is S10 ervan overtuigd dat ze alles behalve een achterstand heeft bij de bookmakers vanwege de Nederlandse songtekst. ,,Het gaat om het gevoel dat je overbrengt op mensen en dat kan al met een simpele melodie. Daar hoef je de songtekst vaak niet eens voor te horen. En kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk vorig jaar, zij is tweede geworden met een Frans liedje.’’

Volgens Stien Den Hollander, zoals ze eigenlijk heet, staat het dan aan iedereen vrij om het nummer te interpreteren zoals ze willen. ,,Als het je raakt en je je in mijn nummer kan vinden, vind ik dat al heel bijzonder’’, vertelt S10. Voor haar is het nummer een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt. De jongen in de clip - die je daardoor waarschijnlijk doet denken dat het nummer gaat over een relatie tussen twee personen - staat symbool voor de liefde. ,,Over de herinneringen die je maakt, de leuke dingen in het leven, maar zeker ook alle minder leuke dingen.’’

Matties

Voorlopig staan er in ieder geval veel leuke dingen te wachten op S10. Of ze het spannend vindt dat veel mensen ineens naar haar muziek luisteren? ,,Dat valt dus eigenlijk wel mee. Ik vind het juist tof dat ik met meer mensen mijn verhaal kan delen. Dat is waarom ik ooit ben begonnen met het maken van muziek, dus ik vind het heel fijn dat ik mijn muziek op het songfestival aan zoveel mensen kan laten horen.’’ Daar komt bij dat S10 tijdens haar songfestival-avontuur ‘heel veel fijne mensen’ om zich heen heeft die haar voorbereiden voor Turijn. ,,Ik ben eigenlijk altijd met mijn beste matties. Dat maakt 90% van mijn werk al zoveel makkelijker. Ik ben zó goed bevriend met mijn team. Froukje, mijn manager, is de liefste ooit. Met mijn visagisten breng ik veel tijd door, met mensen van mijn label, het zijn allemaal fijne mensen.’’

Den Hollander werkt zo graag met haar team samen dat zij ook de eersten waren die de eerste opzetjes van De Diepte kregen te horen. ,,Ik denk niet dat ik het snel aan familie of vrienden heb laten horen eigenlijk. Ik had al in mijn hoofd dat ik heel graag met dit nummer naar het songfestival wilde, dus ik heb het allemaal een beetje geheim gehouden.’’

Nu is het door naar de volgende stap, en klaarmaken voor de halve finale van Het Eurovisie Songfestival op dinsdag 10 mei. ,,Dat is al zo snel, de tijd gaat echt snel ineens. Maar ik heb er enorm veel zin in.’’

