Saar Koningsberger maakt geslacht baby bekend

Serieuze psychische terugval voor Stromae

12:11 Het gaat nog altijd niet goed met Stromae. Het Belgische popicoon heeft last van psychische problemen door de bijwerkingen van malariapillen. In een dubbelinterview met modeontwerper Karl Lagerfeld in het Franse dagblad Libération laat hij weten te kampen met een terugval.