Saar staart naar enorme babybuik en slanke Gordon naar Amerika

André probeert piano te spelen

André Hazes zingt de sterren van de hemel maar een instrument bespelen is volgens hem toch een tikkeltje lastig. Vandaag pingelde hij voorzichtig en met een geconcentreerde blik in de ogen wat op een piano. En dat, zo zegt hij zelf, voor iemand die niet verder komt dan een triangel.

Terwijl ik eigenlijk niet verder kom dan een triangel...😁

Dochter Afrojack groeit als kool

Voormalige Gouden Kooi-realityster en tegenwoordig badmode-ontwerpster Amanda Balk zit lekker in het buitenland met haar dochtertje Vegas (5): geboren toen ze nog een relatie had met de wereldberoemde Nederlandse dj Afrojack. Amanda werd onlangs ten huwelijk gevraagd door haar nieuwe vriend: een schatrijke zakenman.

❤️

Nieuwe bril voor Leo

De Nederlandse acteur Leo Alkemade is al zijn hele leven brildrager en hij was zo langzamerhand weer toe aan een nieuw montuurtje. Bij de opticien onderging hij een ogentest, maar alle lettertjes lezen bleek toch wat lastig. Leo zag overigens nog scherp genoeg om even 'robocop-selfie' te maken.

Goor is er klaar voor

Een zo te zien flink afgevallen Gordon is volgens eigen zeggen helemaal klaar voor een tripje naar Californië waar hij 7 januari de festiviteiten rond de Golden Globes bijwoont. De Globes worden jaarlijks uitgereikt aan de beste films en tv-programma's.

Golden Globe ready! #goldenglobes2018 #instafamous #gordon #liefdeoverwintalles

Ticket binnen voor mijn red carpet moment op the golden globes, wel een takke eind vliegen vanuit kaapstad maar ik doe het! #neveradullmoment #haaleruitwaterinzit #wateenleven #liefdeoverwintalles #goldenglobes

Xess is blij ei

Xess Xava, het zoontje van Yolanthe en Wesley Sneijder, wordt vandaag door zijn moeder 'een blij eitje' genoemd.

Mijn blije eitje 🤗

Humberto bezoekt Ellen

RTL Late Night-presentator Humberto Tan heeft inspiratie voor zijn eigen show opgedaan in het mekka van de film- en televisiewereld. In Hollywood bezocht hij twee shows van de populaire talkshowhost Ellen DeGeneres. ,,Dat was leuk!'', laat hij los over de opnames in de studio van Warner Brothers. Of hij naderhand met zijn Amerikaanse collega heeft overlegd, blijft in het midden.

Dat was leuk!! Thanks @theellenshow #ellendegeneres #theEllenShow #2shows

Klaasje valt net niet uit hangmat

K3'tje Klaasje Meijer is in het Tanzaniaanse Zanzibar in de zenmodus. Wie haar ultrakorte vakantiefilmpje bekijkt, wordt vanzelf duizelig.

Zen modus 🔛 #🏝 #🌊 #☀️ #👙 #🍉 #🥥 #🍍 #🍹

Meer wijn voor de Posjes

De familie Pos - bekend van het RTL4-programma Helemaal Het Einde! - wacht in Rotterdam met spanning een gigantische lading Pos-wijn op, die vanuit Chili werd geïmporteerd. De Posjes storten zich na hun avontuur in Zuid-Amerika in het druilerige Nederland op de verkoop van merlot en sauvignon.

In Chili hebben wij deze container vanuit Valparaiso zien vertrekken, en nu opgewacht vanuit Rotterdam! Hoe gaaf, vers vanuit Chili, de Merlot en Sauvignon is binnen. #familieposcollection #helemaalheteinde https://www.wijnvoordeel.nl/Familie-Pos-Collection-wijnen:_:300461.html

Monique is een spelletje

Het eerste doel van dit jaar van zangeres Monique Smit is bereikt, kirt ze op Instagram bij een foto van het populaire spelletje 30 Seconds. Het zal voor de Volendamse niet moeilijk zijn zichzelf te omschrijven en daarmee een punt te scoren.

Haha! Eerste doel van 2018 is bereikt! 😄 #30seconds

Zwangere Saar in bikini

Na 2,5 jaar intensieve ziekenhuisbezoekjes mag voormalig TMF-vj Saar Koningsberger zich binnenkort moeder noemen. Het meisje in haar buik groeit lekker door, getuige Saars laatste vakantiefoto.

Pfff Lekker verwend nest gedrag maar ik moet stiekem toch best even schakelen met dit grijze weer. Ik doe nog heeeeel even alsof ik aan het zwembad zit oké? 😎

Rogier heeft er zin in

Horecaman Rogier gaat er na zijn deelname aan Gordon gaat trouwen, maar met wie? helemaal voor alsnog zijn grote liefde te vinden. Goor wilde hem niet, maar tussen die stapel liefdesbrieven zit vast wel iemand die de Leidenaar en zijn peuterdochtertje Jamie beter willen leren kennen.