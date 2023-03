Saboteurs in De verraders willen direct van zwakke bondgenoot af: ‘Hij is te verdacht’

spoilersIn het nieuwe seizoen van De verraders ging het er vrijdagavond direct hard aan toe. Waar de drie saboteurs in het tv-spel normaliter nauw samenwerken, waren ze ongelukkig over één bondgenoot. Zijn pokerface zou dramatisch slecht zijn. ,,Kak, door hem staan we al een paar punten achter.”

Spoiler alert. Let op, dit artikel bevat de afloop van deze aflevering

Wind langs zijn gezicht, een hand op zijn schouder. Kriss Kross-dj Sander Huisman houdt zijn adem in. In de eerste aflevering van kijkcijferhit De verraders wordt hij aangewezen als saboteur. ,,Van binnen ontplof ik, mijn hartslag stijgt, de adrenaline pompt door mijn lichaam, ik moet dit onder controle houden.” Maar zodra de blinddoeken aan de zogeheten ronde tafel afgaan, slaagt dat voornemen maar matig. Zeker de helft van de twintig mede-kandidaten zien hoe nerveus Huisman aan de ronde tafel zit. Met grote ogen kijkt hij om zich heen. ,,Hij is duizend procent een verrader, hij was zó zenuwachtig, niet normaal,” zegt hockeyster Noor Omrani. ,,Hij had zulke doppen, alsof hij naar een festival is geweest,” beaamt ook radio-dj Giorgio Hokstam. Ook zijn broer en Kriss-Kross wederhelft Jordy Huisman, die eveneens meedoet aan het spel, twijfelt: ,,Ik denk dat ik wel aan Sander zou zien als hij liegt, maar ik denk ook dat hij van ons tweeën de beste leugenaar is.”

Volledig scherm Sander Huisman is zojuist aangewezen als verrader en probeert kalm te blijven. © RTL4

In het psychologische list- en bedrogspel strijdt een groep bekende Nederlanders om een zilverschat van maximaal veertig kilo. Onder hen zijn drie verraders die de buit voor zichzelf willen houden en elke nacht, na een geheim beraad in het kasteeltorentje, een zogenoemde ‘getrouwe’ mogen vermoorden.

Voor de bus gooien

Behalve Sander Huisman werd vrijdagavond ook operazangeres Maria Fiselier, bekend van Beste Zangers, en kunstenares Katinka ‘Tinkebell’ Simonse aangewezen als bedrieger. Al snel werd duidelijk dat de vrouwelijke verraders baalden van hun zwakke bondgenoot. Fiselier: ,,Kak, door hem staan we een paar punten achter. Hij wordt verdacht.” In haar hoofd zet de zangeres direct de knop om: ,,Met hem wil ik het spel niet spelen.”

Simonse ging nog een stap verder. Zij zal niet aarzelen om haar beide bondgenoten voor de bus te gooien. ,,Ik ben een meesterverrader. Die stapel met zilver is straks voor mij,” zei ze stellig. ,,Mijn mede-verraders denken dat we gelijk zijn, dat we dit samen doen, maar dat is natuurlijk niet zo. Uiteindelijk is het idee dat ik mijn mede-verraders zal verraden.”

Hoewel de halve groep Sander Huisman verdenkt als verrader, waande hij zich veilig. ,,Ik voel me als een vis in het water,” zei hij tegen presentator Tijl Beckand. ,,Niemand verdenkt mij.”

Volledig scherm Katinka Simonse © RTL / Jasper Suyk

Nieuw: de dodenlijst

Het nieuwe seizoen, dat zich afspeelt in het Franse kasteel De Beguin in Lurcy Levis, 300 kilometer ten zuiden van Parijs, had nog een andere twist in petto. De drie verraders mochten in de eerste nacht geen mede-kandidaat vermoorden. Zij moesten een dodenlijst opstellen, een nieuw element in het tv-spel waarvan de consequenties nog onduidelijk zijn. Ook wordt de finale anders dan voorheen. Voortaan kunnen getrouwen alleen de zilverschat winnen als ze álle verraders naar huis hebben gespeeld.

Volgens presentator Tijl Beckand zijn de deelnemers tactischer dan ooit. Dag en nacht proberen zij elkaar te ontmaskeren, vertelde hij aan deze site. ,,De deelnemers gedragen ze zich soms net als gevangenen. Ze spreken codes met elkaar af, bijvoorbeeld ‘doe om 21 uur het licht van je kamer uit, dan weet ik dat jij een getrouwe bent’.” Ook is de groep meedogenlozer, meent hij. ,,Zodra ze voet over de drempel van het kasteel zetten, veranderen ze in een groep hongerige wolven.”

Volledig scherm Maria Fiselier © RTL / Jasper Suyk

