Salar verdient 130.000 euro per maand: ‘Loterij winnen? Wat kan ik daar nou mee?’

Zwangere Jelka van Houten (42): ‘Ik ben totaal mezelf niet’

19 september Jelka van Houten (42) speelt vanaf morgen samen met haar vriend Henry van Loon in de nieuwe comedyserie Niks Te Melden. Het is de enige klus sinds corona en haar zwangerschap. ‘Ik was als de dood dat het zou mislukken.’