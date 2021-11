Salma Hayek: ‘De Eternals zijn oppermachtig, niks ten nadele van de Avengers’

Recensie Eternals is een van de meest futloze Mar­vel-superhel­den­films tot nu toe

Hoe lang blijven we massaal naar een zoveelste superheldenfilm gaan? Die vraag gaat vast geregeld door de hoofden van de hoge heren en dames van Marvel, een machtig merk dat inmiddels 26 bioscoopfilms uitspuugde (Van Iron Man tot recent nog Shang-Chi). De kritiek dat ze allemaal inhoudelijk én esthetisch gezien te veel op elkaar lijken, zwelt aan, al is dat nog niet niet in de (uitstekende) bioscoopcijfers terug te zien. Hier ligt het dilemma: je wilt vernieuwen om de superheldenmoeheid voor te zijn, maar ook niet te radicaal afwijken van het beproefde recept.

