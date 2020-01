Sam Feldt: Het is voor mij een soort drug om op het podium te staan

Sam Feldt werd opgevoed door ouders die zelf muziek maakten en geregeld festivals bezochten. Het was dan ook geen verrassing toen de dj op jonge leeftijd zelf ook interesse in het maken van muziek ontwikkelde. Hij begon onschuldig: kocht tweedehands speakers, rookmachines en discolampen en draaide op bruiloften en andere feestjes. Toch besloot Feldt op zijn dertiende om te stoppen met zijn mini-carrière. ,,Toen heb ik gezegd: nou, het is wel mooi geweest.”



Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus pakte Feldt op 17-jarige leeftijd zijn carrière weer op. Dit keer wel met andere intenties: hij wilde er serieus werk van maken. Hij stuurde meerdere samples naar platenlabel Spinnin’ Records, maar een reactie bleef uit. Tot hij zijn muziekstijl omgooide en een nieuwe demo naar Spinnin’ Records stuurde. Feldt kreeg binnen twee uur reactie. ,,Ik zat toen in de collegebanken en ik dacht: wauw, ik heb nu gewoon een mailtje van ze terug en ze vinden het vet en ze willen me tekenen.”



Inmiddels is Feldt een gevestigde naam in de muziekscène en zou hij niets anders meer willen. ,,Het is voor mij een soort drug op het podium te staan”, omschrijft hij zijn gevoel dat hij krijgt tijdens zijn shows. Maar het succes van de dj brengt niet alleen plezier met zich mee. Want hoewel de dj ervan geniet om de wereld rond te reizen voor optredens, beseft hij ook dat al die vliegreisjes (zo'n 200 per jaar) het milieu flink bevuilen.



Als zoon van twee hippies kan hij dan ook niet anders dan iets terug te doen voor het milieu. ,,Dus ik compenseer al mijn CO2-uitstoot van m'n vluchten”, legt hij uit. Zo zamelt hij geld in en probeert hij zo min mogelijk plastic te gebruiken. ,,Ik hoop dat andere dj's daar ook mijn voorbeeld in gaan volgen", luidt zijn inspirerende boodschap.