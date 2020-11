Samantha ‘Barbie’ de Jong bevallen van zoon Djemino

De baby is via een geplande keizersnede ter wereld gekomen, een maand voor de uitgerekende datum. De afgelopen dagen liet de voormalig realityster, samen met haar vriend Gerrit, op Instagram al weten ontzettend uit te zien naar het moment waarop ze Djemino in haar armen kon sluiten. Ze werd gisteren al opgenomen in het ziekenhuis en kreeg injecties om ervoor te zorgen dat de baby gezond geboren zou worden.

In april maakte De Jong bekend in verwachting te zijn, daags na ze in het nieuws kwam vanwege een zwaar auto-ongeluk. Ze zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder de controle over het stuur verloor en tegen het hekwerk van een viaduct botste. Een arts in het ziekenhuis ontdekte de toen prille zwangerschap, terwijl ze in coma lag. ,,Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis kwamen ze erachter. Met de baby gaat gelukkig alles goed”, liet ze toen weten.