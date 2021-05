Samantha hoopt op begrip na finale De Verraders: ‘Ik voel me Robin Hood’

Ze wil het toch even gezegd hebben: ,,Ik ben in het echte leven goudeerlijk.” De Haagse zangeres Samantha Steenwijk (35) kreeg de afgelopen weken een storm van kritiek over zich heen over haar rol in het nieuwe RTL-programma De Verraders. Tot doodsbedreigen aan toe. Steenwijk, die het spel begon als een onschuldige kandidaat, een zogenoemde getrouwe, stapte halverwege over naar het kamp van de verraders. Ze stuurde niet alleen getrouwen naar huis om een zilverschat te winnen, maar ook haar mede-verraders Kees Boot en Holly Mae Brood. Dit opperverraad bracht haar zaterdagavond tot de finale, waar ze op het laatste moment een verrassende keuze maakte.