Samantha Steenwijk naar eerste hulp na val van paard

Netflix verwijdert The Mule en 19 andere titels

16:44 Hollywood-legende Clint Eastwood pakt deze week zijn koffers en vertrekt van Netflix. Althans, met zijn film The Mule. Daarin kruipt de acteur in de rol van Earl Stone, een eenzame 80-jarige man die een nieuw baantje begint. Hij hoeft alleen maar in zijn truck te rijden, maar hij weet niet dat hij nu een drugskoerier is voor een Mexicaans kartel.