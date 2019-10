Samantha Steenwijk wint Dancing with the Stars met geblesseerde teen

Volkszangeres Samantha Steenwijk heeft vanavond de finale van Dancing with the Stars gewonnen. Ondanks dat gisteren haar teen uit de kom schoot wist ze zich kranig door de finales te dansen.

In de finale versloeg zij met haar partner Marcus Barry Stevens, Anouk Hoogendijk en Bibian Mentel. Samantha kreeg de felbegeerde Glitterbol trofee. Barry Stevens was de pechvogel van de avond. Tijdens de laatste dans verloor hij zijn bril. Zijn welbekende motto ‘vooral doorgaan’ kwam nu voor hemzelf van pas. Barry danste dapper door, ook al had hij moeite met zijn zicht.

De finale stond bol van de emoties. Allereerst was er de blessure van Samantha. Een dag voor de finale raakte haar teen uit de kom. De zangeres had veel pijn, maar deed toch mee. Ze verbeet zichtbaar de pijn en hield het tijdens de interviews nauwelijks droog. De jury had veel respect voor Samantha. Zo werd er gezegd dat ze met haar voet in het gips bewegingen maakte die eigenlijk niet mogelijk waren.

Ook Bibian Mentel zorgde met haar optredens voor tranen. De jury roemde haar vanwege haar veerkracht. Eerder deze week kreeg Bibian slecht nieuws over haar gezondheid.