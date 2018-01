Samantha Steenwijk zet achtervolging in na aanrijding

Op Twitter schrijft de deelneemster aan The Voice: ,,Goedemorgen. Nou, mijn dag is helemaal ruk begonnen!" In een kort filmpje vertelt ze over de aanrijding en dat de man in kwestie ervandoor ging. Dat pikte de Haagse levensliedzangeres niet. Met gierende banden reed ze in haar Smart achter hem aan om hem aan te spreken op zijn gedrag. ,,Dus ik vroeg of hij even het schadeformulier wilde invullen. Dat is gelukkig wel gebeurd."



Ondanks de ingevulde papieren, baalt Steenwijk van het ongeluk. ,,Het is natuurlijk te allen tijde klote dat dit is gebeurd. Fijne werkdag!" sluit ze de video af.



Fans van Steenwijk vinden het dapper dat ze het er niet bij liet zitten. ,,En gelukkig ben jij ongedeerd. Dat is het belangrijkste!" reageren meerdere volgers.