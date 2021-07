‘Samen televisie kijken gaat nooit verdwijnen’

Han Peekel is momenteel bezig aan een unieke docuserie: 70 jaar TV Je beste vriend . De televisiemaker spreekt veertig televisiemakers en nodigt ook lezers uit om een duit in het zakje doen. ‘We besteden meer tijd aan tv dan aan onze partners’

Mag het ruim dertig jaar geleden zijn dat Han Peekel (73) zijn laatste aflevering van Wordt Vervolgd presenteerde, tot op de dag van vandaag wordt hij aangesproken over het stripprogramma. ,,Dan zit ik in restaurant en staat er ineens een volwassen man aan mijn tafel om spontaan Donald Duck of Woody Woodpecker na te doen.”

Thuis in zijn fraai verbouwde huis in Blaricum zijn de contouren van zijn Wordt Vervolgd-verleden én stripliefhebberij nog lang niet vervaagd. Bij binnenkomst in de hal lonkt meteen een Batman-flipperkast, op tafel liggen tal van strips, in zijn studio staan er honderden geordend en aan de wand hangen verschillende portretten en tekeningen. Van Han Peekel als Obelix tot een immense cartoon van Hein de Kort. ,,Eens een liefhebber altijd een liefhebber.”

In de hoek staat een gitaar voor het grijpen. Han Peekel is behalve stripfantaat en presentator ook muzikant, liedjesschrijver, producent en televisiemaker. Zijn eerstvolgende project: 70 jaar TV Je beste vriend, een vierdelige docuserie bij Omroep MAX over televisie die in oktober zeventig jaar bestaat. Peekel interviewt veertig televisiemakers die allen één ding gemeen hebben: de passie voor televisie. Het wordt een reeks die geschoeid is op de leest van het TV Monument, een programma waarin hij vanaf 2009 bekende Nederlanders portretteert. ,,De impact van televisie is altijd groot gebleven. Volgens wetenschappelijke gegevens kijken we gemiddeld drie uur en 22 minuten televisie. Dat is meer tijd dan er wordt besteed aan partners, kinderen, of het lezen van een mooi boek. Het is het vertrekpunt van deze serie: televisie als huisgenoot.”

Peekel strikte Angela de Jong, televisierecensent van deze krant, voor een gesproken column en interviewde veertig televisieliefhebbers. Van Matthijs van Nieuwkerk, Fidan Ekiz en Koos Postema tot Paul Römer, Humberto Tan en Paul de Leeuw.

En Peter R. de Vries. Nog maar een maand terug zat hij tegenover de misdaadverslaggever die vorige week overleed. ,,Peter koesterde de televisie, het was zijn podium. Zonder, zo vertelde hij, had hij nooit zo veel kunnen bereiken”, aldus Peekel die het interview met De Vries naar voren haalde en vervroegd uitzond. ,,Als eerbetoon. Peter was een uitzonderlijke persoonlijkheid. Een man van niet lullen, maar doen.”

Peekel was bij de uitvaart Carré. ,,Ik heb mijn tranen de vrije loop gelaten. Ik was zo onder de indruk van de sprekers, zijn familie, partner, zoon en dochter.”

Peter R de Vries komt straks, bij het vierluik in oktober, zeker terug in de docuserie. Peekel verdeelt de reeks in vier thema’s: TV als trooster, nar, verteller en onruststoker. ,,Toen Swiebertje bij Saartje in de keuken een stuk boterkoek at, hadden we er een vriend bij. Onder troost-tv versta ik ook de liefdesprogramma’s. De huwelijksmakelaar, maar ook als stervensbegeleider. Denk aan programma’s als De Kist, Over Mijn Lijk, Leven voor de dood. Als nar hadden we Van Kooten en De Bie, Pisa, Kopspijkers en nu Even Tot Hier en Zondag met Lubach.”

Bij televisie als verhalenverteller komt Peekel uit bij makers als Simon Carmiggelt (De Kronkel), Ruben Terlou (over China), Özcan Akyol (over Turkije) en Matthijs van Nieuwkerk. ,,Hoe Matthijs met De Wereld Draait Door er in slaagde dat gezelligheidsgevoel te kweken zonder week te worden. Hij verdient de ereprijs van de grootste televisiemaker ooit. De anekdote van Maarten Spanjer is legendarisch. Hij zei aan tafel dat Johan Cruijff hem had verteld regelmatig naar DWDD te kijken. Matthijs stond op, liep een rondje om de tafel met een blik in de ogen: God heeft mij gezien. Tien jaarlater bleek dat Spanjer het verhaal uit zijn duim had gezogen. Het moment blijft magisch.”

Televisie, zo stelt Peekel, ‘is een constante stroom van informatie, kennisoverdracht, emotie, ontroering en verwondering. ,,Neem de aankomst van de slachtoffers van de MH17 in Eindhoven. Die enorme stoet van auto’s. Natuurlijk kunnen mensen dat laten vertellen of lezen in de krant. Maar de impact van de beelden is vele malen groter.”

Kom bij Peekel niet aan met sombere bespiegelingen dat televisie kijken eindig is. ,,De krant is ook niet verdwenen. Ik maak me geen zorgen over de televisie. Jongeren kijken ook naar andere media. Social media, YouTube, ook een afgeleide van tv trouwens, maar waarom zouden ze niet naast elkaar kunnen bestaan? Paul de Leeuw vertelde dat zijn zonen vaak op hun telefoon kijken. Tot ze er horendol van worden en toch weer voor een groot scherm zitten. En dan ontstaat er toch weer dat nostalgische moment: van samen tv kijken. Het gevoel van natte haren, chips en cola. Dat gaat echt niet verdwijnen.”

Peekel, redder van het culturele erfgoed

Op twee dingen in zijn werkzame leven is Han Peekel supertrots. De televisiemaker was de initiatiefnemer voor de komst van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en redde in 1988 ‘35 jaar televisiegeschiedenis’, cultureel erfgoed. ,,Eind jaren tachtig leken de zogeheten Ampexbanden te verkruimelen. Ze lagen verspreid over het Hilversumse Mediapark, maar niemand maakte zich daar druk om. Geschiedenis speelde een grote rol in mijn werkzame leven. Ik was een van de eersten die oude fragmenten gebruikte om nieuwe verhalen in programma’s te vertellen. Tienduizenden Ampexbanden, dat was honderdduizend uren televisie. Van Snip & Snap tot de programma’s van Mies Bouwman. Die konden toch niet verloren gaan?”

Han Peekel stapte naar Eelco Brinkman, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en diens topambtenaren Harry Kramer en Kees Vis. ,,Legendarische figuren. Zij hebben zoveel betekend. Ik had een VHS-band meegenomen. Daarop stond een filmpje van de Russische Staatstelevisie over de kwaliteit van melk in Nederland in 1987. Hadden ze het daar over Amsterdam dan lieten ze beelden zien van Kopenhagen. De koeien op het filmpje kwamen uit Zwitserland. Als de banden niet bewaard blijven, wordt dit de toekomst, zei ik.”

Peekel moest, zo zegt hij, ‘lullen als Brugman’, maar overtuigde de topmannen en kreeg 35 miljoen, toen nog guldens, los om de boel te (laten) digitaliseren. ,,Dat bedrag heeft zelfs nog even fysiek op mijn rekening gestaan. Ik werd daar zo zenuwachtig van dat ik het binnen kwartier heb overgemaakt naar de NOS. Een goede vriend zei later nog: je had het acht maanden op je rekening moeten houden. Dat had niemand vreemd gevonden. De rente was tussen de 10 en 12 procent... maar ik was allang blij dat de banden waren gered.”

Oproep aan lezers: welk tv-moment was voor u bijzonder?

Han Peekel is ook benieuwd naar uw televisieverhaal. Op welk moment in uw leven was televisie uw beste vriend? Schonk een bepaald fragment u troost, de liefde van uw leven of was er een ander bijzonder moment dat u nooit meer zal vergeten? Han Peekel geeft een voorbeeld. ,,Ik gaf een lezing in een bejaardentehuis. Daar vertelde een vrouw van 92 dat zij op een middag in 1962 op het punt stond haar zesde kind te baren. Op de televisie zagen ze het legendarische Open het Dorp, de eerste 24 uur durende inzamelingsactie van Mies Bouwman. De vroedvrouw besloot haar loon af te staan en de vrouw in kwestie haar spaargeld dat eigenlijk bestemd was voor een nieuwe kinderwagen.”

Heeft u een verhaal, mail het naar tvmomenten@dpgmedia.nl en vermeld er ook uw leeftijd en woonplaats bij. Han Peekel zou graag uw verhaal willen optekenen en wij zouden een greep van de meest bijzondere verhalen willen publiceren in de aanloop de vierdelige docuserie.