Sander Hoogendoorn gaat nieuwe ochtendshow 3FM presenteren

Verdachte inbraak Connie (Vanessa) Witteman nog steeds vast in België

15:35 De 23-jarige Amsterdammer die eind vorige week in de Belgische gemeente Zaventem is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de inbraak in het huis van Connie Witteman, zit nog steeds vast in België. Nederland heeft de Belgische autoriteiten om uitlevering gevraagd van de man.