Sander Schimmelpenninck haalt uit naar Twan Huys en College Tour: ‘Er werden valletjes gezet’

,,Ik vond dat hij heel erg veel over mijn privéleven vroeg”, aldus Schimmelpenninck. ,,Hij was tien minuten aan het doorzeuren of ik wel of geen kinderen wil. Wat een onzin. En een half uur over mijn familie en voorouders.” Schimmelpenninck is een telg uit de grafelijke tak van het geslacht Schimmelpenninck. ,,Het was allemaal heel erg persoonlijk”, ging hij door.