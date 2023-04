Sander van de Pavert: Willy komt snel weer een keer langs op LuckyTV

Willem-Alexander bekende in de podcast Door de ogen van de Koning dat hij en zijn gezin hard kan lachen om de filmpjes van LuckyTV die Van de Pavert de afgelopen jaren over hem maakte. “Mijn kinderen laten het ook allemaal zien, die vinden het fantastisch”, aldus de koning. In LuckyTV wordt koning ‘Willy’ regelmatig op de hak genomen, waarbij hij in plat Haags commentaar geeft op zijn eigen activiteiten.



“Ik kan zelf ook, na al die jaren, nog steeds heel hartelijk om Willy lachen”, stelt Van de Pavert. “Ik ben groot fan van Willem-Alexander. De warme gevoelens zijn oprecht wederzijds.” Toch merkt de komiek dat hij de afgelopen jaren wat terughoudender is geworden in het gebruik van Willem-Alexander in zijn filmpjes. “We hebben hem in de loop van de tijd best vaak opgevoerd. Je moet goed blijven doseren, er moet wel een goede, dringende reden zijn om iets met Willy te bedenken.”