Sanne Hans op vakantie: golfen, kiten én de huisvrouw uithangen

Bij Sanne Hans en vakantie gaan de gedachten automatisch naar Bonaire, het Caribische eiland waar ze geregeld verblijft. Toch is het niet de plek die zij noemt als haar ultieme vakantieplek. ,,Dat is Mauritius’’, zegt de frontvrouw van Miss Montreal. ,,Bonaire is echt mijn thuis en bovendien werkt mijn vriend daar als kitesurfleraar. Op Mauritius huren we een huis aan het strand, kunnen we lekker kiten voor ons plezier en als het niet waait, gaan we golfen. Op Mauritius hebben we echt rust, we kunnen bijna overal heen lopen. Dat is tien, vijftien dagen echt vakantie.’’