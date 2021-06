Sanne Langelaar bevallen van tweede zoon

De Verliefd op Ibiza-actrice maakte in januari bekend in verwachting te zijn van haar tweede kind, samen met haar partner David Lucieer. ‘Hij is er! Sinds vorige week woont er een klein mannetje in ons huis dat het liefst zijn gezichtje in mijn oksel begraaft. Onze lieve zoon Isaak Benjamin is zondag 13 juni geboren en doet het geweldig. Zijn grote broer Sam overlaadt hem met knuffels en kusjes en wij doen naar hartenlust met hem mee. Wat een geluk’, schrijft Langelaar vandaag bij een foto.