Sarah Ferguson blijft achter ex-man prins Andrew staan: Het is allemaal onzin

Gaby Blaaser is The Bacheloret­te in Nederland­se versie van RTL

8:27 RTL haalt de datingshow The Bachelorette naar Nederland toe met in de hoofdrol voormalig GTST-actrice en tegenwoordig Instagraminfluecer Gaby Blaaser. Het programma is een megahit in de Verenigde Staten en in Nederland was de spin-off The Bachelor al eens te zien. Blaaser is enthousiast: ,,Dit romantische sprookje wil ik echt wel aangaan.’’