Sarah Ferguson wilde meewerken aan The Crown: ‘Ze wilden mijn hulp niet’

Sarah Ferguson (61), de ex-vrouw van prins Andrew, wilde meewerken aan de Netflix-reeks The Crown . Dat maakte ze zelf bekend in een interview met tijdschrift Town & Country . Sarah is fan van de reeks, maar vond dat haar eigen personage er niet vaak genoeg in voorkwam. Intussen wordt haar eigen debuutroman misschien wel verfilmd.

The Crown dramatiseert het leven in het Britse koningshuis, maar Ferguson vond dat haar rol onderbelicht bleef. Ze contacteerde de makers van de awardwinnende show met de boodschap dat actrice Jessica Aquilina, die de rol Sarah speelt, niet vaak te zien was. ,,Ik heb hen aangeboden om hen te helpen”, zegt ze daarover. ,,Om het leven achter de muren van Buckingham Palace beter te vatten.” Netflix wilde er echter niet van weten, zo blijkt. ,,Ze hebben mijn hulp geweigerd”, aldus een teleurgestelde Fergie.

Eigen televisieserie

Gelukkig hoeft ze haar tv-carrière niet af te laten hangen van Netflix. De hertogin van York is ook in gesprek over de televisierechten van haar debuutroman. In ieder geval één streamingservice heeft zich al gemeld om van Her Heart for a Compass een dramaserie à la Bridgerton te maken.

Het boek, een historisch drama, komt begin augustus uit in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Het verhaal is gebaseerd op een van Fergusons voorouders, vertelde ze eerder op social media. ,,Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mijn familiegeschiedenis met behulp van de koninklijke archieven. Het boek bevat daardoor veel details uit het Victoriaanse tijdperk. Ook heb ik gebruikgemaakt van mijn eigen levensverhaal en ervaringen. Dus het is een verhaal dat mij zeer na aan het hart ligt.”

Sarah bracht in het verleden al diverse kinderboeken uit en ook enkele non-fictieboeken. Ze zette haar eerste stappen in Hollywood in 2009, toen ze een van de producenten was van The Young Victoria. Die film ging over de vroege jaren van koningin Victoria, de betovergrootmoeder van de huidige koningin Elizabeth.