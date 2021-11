Satirisch VPRO-programma Plakshot krijgt tweede seizoen

In het komische programma Plakshot bespreekt Maalderink vanaf zijn bank de actualiteit en de werking van de media. Het seizoen kende een gemiddelde start op NPO 3 met rond de 200.000 kijkers.



Maalderink is vooral bekend geworden door zijn satirische serie Voxpop die hij voor deze site maakt. Hij reageert verheugd op het nieuws: ‘Het was een feest om dit in mijn eigen huis op te nemen en ik denk dat mijn woonkamer in het tweede seizoen ook weer beschikbaar is.’



De laatste aflevering van het huidige seizoen is zondagavond te zien op NPO 3. Maalderink besteedt onder meer aandacht aan ‘code zwart’ en de verdwenen Chinese tennisster Peng Shuai.