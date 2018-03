Sauna René Froger door brand verwoest

De brand werd ontdekt door de assistente van Froger. ,,Mannon was gelukkig in huis en ontdekte de rookvorming vanuit de sauna", vertelt René aan de Gooi- en Eemlander. ,,Op dat moment was ik aan het fietsen met de sportploeg. Toen zij me belde, waren politie en brandweer al aanwezig en was het vuur in de sauna geblust."