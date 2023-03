Saxofonist en componist Wayne Shorter (89) overleden

Shorter brak door als lid van Art Blakey’s Jazz Messengers, de formatie van drummer Arthur Blakey. Later voegde de saxofonist zich bij het kwintet van de beroemde trompettist Miles Davis, waar ook de bekende muzikant Herbie Hancock speelde. In zijn tijd met Davis nam Shorter tevens twee succesvolle solo-albums op. Later begon Shorter de groep Weather Report samen toetsenist Joe Zawinul, die ook eerder met Miles Davis had gespeeld.

Shorter won in zijn carrière twaalf Grammy Awards. De meest recente daarvan won de saxofonist vorige maand, in de categorie Best Improvised Jazz Solo. In Nederland trad Shorter meermaals op tijdens het North Sea Jazz-festival. In 2007 kreeg hij een jazzprijs van het Concertgebouw.