SBS ‘voorzichtig blij’: Lingo scoort, verslaat zelfs GTST

GTST, recht tegenover Lingo, trok om 20.00 uur 665.000 kijkers. Dat is flink minder dan voorgaande jaren toen de start altijd minstens een miljoen mensen trok, blijkt uit de cijfers van stichting Kijkonderzoek. Man Bijt Hond, eveneens nieuw leven ingeblazen op SBS 6, kon een half uur eerder rekenen op 611.000 kijkers. Het zijn cijfers die SBS 6 lang niet gezien heeft; de zender kwakkelde jarenlang met zijn vooravond.

Na Lingo sloegen ook de nieuwe seizoenen van Chateau Meiland en Waar is De Mol aan. Daar keken respectievelijk 970.000 kijkers, een record voor de realityshow, en 551.000 kijkers naar. Overigens was het best bekeken programma van de avond onbetwist We zijn er bijna! op NPO1, met 1,6 miljoen kijkers.

Gesleuteld

Lingo, dat gisteravond na vijf jaar voor het eerst weer op televisie was, is door SBS 6 in een nieuw jasje gestoken. Jan Versteegh nam het presentatiestokje over van Lucille Werner, jarenlang het gezicht van het spelprogramma dat voorheen door de publieke omroep werd uitgezonden. Aan zijn zijde was JP, als vanouds buiten beeld, ook weer te horen. Er is echter ook flink aan het format gesleuteld. Zo halen de kandidaten niet langer cijfers uit de ballenbak, maar letters. Dat soort wijzigingen werd op Twitter nogal lauwtjes ontvangen.

De zender wil dan ook niet op de zaken vooruitlopen. ,,Het seizoen is nog maar net begonnen bij alle zendergroepen en de kijker moet zijn weg nog vinden in het totale programma-aanbod. Het is nog te vroeg om echt te kunnen beoordelen of een programma succesvol is of niet. We wachten nog even af wat er verder gaat gebeuren, maar we zijn wel voorzichtig blij met de allereerste ontvangst”, zegt een woordvoerder van SBS 6 in in een reactie.

Dalende kijkcijfers

Man bijt hond trok voorheen bij de NPO gemiddeld een half miljoen kijkers. In de toptijd waren dat er ruim 100.000 meer, in het laatste seizoen in 2015 daalden de cijfers. Lingo trok in de hoogtijdagen tegen de miljoen kijkers; maar het aantal zakte de laatste twee seizoenen ver onder de half miljoen. Naar de laatste aflevering in oktober 2014 keken nog geen 300.000 mensen.

Goede Tijden, Slechte Tijden, ooit goed voor een miljoenenpubliek, heeft sinds afgelopen seizoen last van kwakkelende kijkcijfers. RTL 4 wilde eigenlijk deze week vullen met herhalingen van de laatste vijf afleveringen van seizoen 29, maar omdat de kijkcijfers van de compilatieafleveringen vorige week dramatisch waren, besloot de zender ‘op verzoek van de fans’ het nieuwe seizoen een week naar voren te schuiven.