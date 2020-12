Schandaal in Hollywood: man (41) uit Indonesië opgepakt voor oplichten jonge acteurs

Een man uit Indonesië is eind november opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht jonge acteurs geld afhandig te hebben gemaakt door zich voor te doen als een bekende filmstudiobaas. De 41-jarige Hargobind Tahilramani stond in de filmindustrie bekend als de Hollywood Con Queen.

Het schandaal - en de vermeende betrokkenheid van Tahilramani - kwam vorige maand aan het licht in de podcast Chameleon: Hollywood Queen. Daarin vertelden presentatoren Josh Dean en Vanessa Grigoriadis hoe iemand al zes jaar lang probeert om mensen uit de filmwereld op te lichten.

Tahilramani - de verdachte - kroop in de huid van diverse machtige vrouwen uit het wereldje, zoals Sony-baas Amy Pascal en Star Wars-producent Kathleen Kennedy. Op die manier probeerde hij zijn slachtoffers, meestal jonge aspirant-acteurs, te overtuigen met hem in zee te gaan. Door z'n talent voor stemmetjes en accenten raakte hij daar makkelijk mee weg.

Naar Indonesië

De man hield zijn slachtoffers voor dat ze een bloeiende carrière voor zich hadden liggen, maar dat ze eerst naar Indonesië moesten afreizen voor een eerste veelbelovende acteerklus. Wanneer ze daar waren aangekomen, moesten de slachtoffers betalen voor verschillende diensten, zoals het vervoer ter plaatse. Dat geld zouden ze achteraf wel terugkrijgen, klonk het. Maar de beloofde projecten bleken niet te bestaan, en het geld zagen ze nooit terug.

Wanneer de slachtoffers vragen stelden over de ware identiteit van Tahilramani of onder een overeenkomst uit wilden komen, dreigde de man met geweld. Zo zou hij gedreigd hebben om hen ‘in stukken te hakken' of foto’s van hun kinderen op te sturen.

Foodie

In 2016 verhuisde Tahilramani naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zichzelf naar verluidt opnieuw wilde uitvinden. Zo profileerde hij zich als foodie, en begon hij de Instagram-account ‘Purebytes’, die vorig jaar nog meer dan 50.000 volgers kende. Zijn echte naam maakte hij evenwel nooit bekend, en bovendien leerde hij een erg overtuigend Amerikaans accent aan. Dat maakte zijn ware identiteit moeilijker te achterhalen. Maar de oplichtingspraktijken was hij in ieder geval nog niet vergeten: zijn laatste slachtoffer zou hij vorige maand nog geld hebben afgetroggeld.

Opgepakt

Uiteindelijk werd Tahilramani eind november opgepakt, tijdens een inval in de ochtend. Dat bevestigt de FBI - die de verdachte al enkele jaren op het oog had - aan nieuwsplatform Page Six: ,,De verdachte is in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd nadat de Verenigde Staten z’n voorlopige aanhouding hebben gevraagd, zodat hij uitgeleverd kan worden”, aldus een woordvoerder.

Tahilramani wordt aangeklaagd voor identiteitsdiefstal en internetfraude. ,,Twee jaar geleden hebben we onze verdachte geïdentificeerd en begonnen we een zaak tegen hem op te bouwen", zegt Nicoletta Kotsianas, een privé-detective die aan de zaak gewerkt heeft. ,,Nu hebben we een ongelofelijk resultaat behaald: rechtvaardigheid voor de slachtoffers."