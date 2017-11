Schatrijke Madonna vliegt in spotgoedkope economystoel naar Portugal

Taylor Swift koopt miljoenenhuis van seksverslaafde Dominique Strauss-Kahn

Of ze het riante optrekje echt nodig heeft is de grote vraag, maar de Amerikaanse superster Taylor Swift (27) heeft toch maar diep in haar buidel getast om een huis met vier verdiepingen aan te schaffen in hartje New York. Het gaat om het pand waar de seksverslaafde Franse politicus Dominique Strauss-Kahn in 2011 onder huisarrest zat nadat hij was beschuldigd van aanranding van een kamermeisje.