Schokkend script horrorfilm IT gelekt

Volgens acteur Timothy Simmons, die auditie deed voor de rol van de angstaanjagende clown, was het fragment er bijna gekomen. Hij spreekt van een choquerende scène. ,,Pennywise is te zien in het dorpje Derry en haalt daar vrouwen over hun baby af te staan zodat hij ze kan opeten. Het engst daaraan was, is dat het erg direct was. Het was echt 'als je dit niet doet, dan zijn dit de dingen die ik met je ga doen'. En alles daaraan was verschrikkelijk.''



Een deel van het script is nog terug te vinden via de Amerikaanse nieuwssite Reddit. Een fragment luidt: ,,Ze draait zich weg van de baby. Camera draait naar stervende mensen. We zoomen in op haar gezicht als ze begint te stralen. Pennywise kruipt naar een baby toe en begint te feesten. Een scherpe huil van de baby als we luid gekraak horen.''



IT vertelt over een demonische clown die kinderen lokt in Derry. Het is de tweede verfilming van het bekende verhaal; in 1990 verscheen er al een miniserie naar het boek. Het is de bedoeling dat het tweede deel over een paar jaar in de bioscopen verschijnt. IT noteerde vorige maand de beste opening voor een horrorfilm ooit in Nederland.