Schrijfster Griet Op de Beeck wordt therapeut: ‘Fijn als ik niet meer afhankelijk ben van schrijven’

Op de Beeck volgt momenteel een opleiding Psychodynamica in Scherpenzeel in ons land. Iets wat ze al veel langer had gepland, maar waaraan ze nu pas is begonnen. ,,Om de titel van mijn jongste boek te parafraseren: ik mag alles zijn. Ook een schrijver én een therapeut”, zegt ze in De Morgen. Het is dus wel degelijk de bedoeling dat ze nadat haar opleiding is afgerond, aan de slag gaat in de sector. ,,Ik wil van mijn activiteiten als therapeut mijn tweede beroep maken”, klinkt het. ,,Mijn therapeut zegt mij al jaren dat ik een goeie collega zou zijn.”